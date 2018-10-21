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Аниту Цой госпитализировали

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Анита Цой

Певица Анита Цой попала в больницу, ее ближайшие концерты перенесены. О госпитализации артистки рассказал ее директор Дмитрий Бушуев, передает ТАСС.

«Сейчас мы в Краснодаре, будем перелетать в Москву. Все это через госпитализацию и больницы. Нужна операция, она несложная, не опасная для жизни», — рассказал он, но не стал уточнять диагноз. Ближайшие концерты в Уфе, Казани, Набережных Челнах и Самаре перенесены. «Все четыре города мы переносим. С завтрашнего дня займемся этим, будем узнавать, на какие даты можно перенести эти концерты. Соответственно, люди смогут прийти на концерты с теми же билетами, просто в другой день», — уточнил Бушуев.

В субботу, 20 октября, у Цой состоялся концерт в Краснодарском крае. После выступления ей понадобилась помощь врачей, из заведения, где она выступала, певицу отвезли в больницу.

В начале октября Цой экстренно прооперировали перед началом гастрольного тура. Врачи нашли у нее в желчном пузыре камень, после чего была проведена операция по его удалению.

Анита Цой — певица и телеведущая, заслуженная артистка России. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила семь сольных альбомов.

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