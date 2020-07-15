Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала квартиру, где живут ее мама с братом. Однако интернет-пользователи были возмущены роликом, поскольку семья Ивлеевой живет очень скромно по сравнению с ней самой. Влог «Бандитский Петербург» опубликован на YouTube-канале блогерши.

Квартира родных Ивлеевой находится в деревне Разметелево Ленинградской области. По словам блогерши, «там нифига нет места» — жилье небольшое и с узкими коридорами. Когда пользователи увидели, что мама ведущей моется в ванной с плохо работающим водонагревателем, а в помещении не мешало бы сделать ремонт, то усомнились, действительно ли блогерша намерена помочь с жилищным вопросом.

«Ивлеева — вся в шелках. Мама Ивлеевой: живет со взрослым сыном и купается в ванной с бачком для нагрева воды», «Люди, которые пишут, что Настя копит маме на дом, вы серьезно? Человек с доходом в 1,2 миллиона долларов за последний год копит маме на дом», — возмутились комментаторы.

«Раньше для меня Настя была перфомансом, олицетворением харизмы и незаурядности... А сейчас я вижу косноязычную курицу-выскочку, пафос и просто дуру», — поделилась одна из подписчиц.

Ранее Ивлеева сказала, что хвастается роскошной жизнью в Instagram, чтобы «повыпендриваться перед подругами», которые следят за ней в социальных сетях.

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