Учительница русского языка указала Ивлеевой на ее ошибки

Учительница русского языка Татьяна Гартман записала видео, в котором разобрала речевые ошибки блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой и уличила ее в безграмотности. Ролик опубликован на YouTube-канале «Училка vs ТВ».

По словам учительницы русского языка, Ивлеева неправильно ставит ударение в слове «исчерпать» — оно должно падать на второй слог, как и в слове «включенный». Гартман также указала на то, что слово «тапки» в единственном числе звучит как «тапка», а не «тапок».

Кроме того, она отметила, что Ивлеева использует слово «крайний» в значении «последний», что не соответствует литературной норме. «Многие избегают слова последний по двум причинам. Во-первых, у слова "последний" есть негативное значение — низший в ряду подобных, например, "последний негодяй" или "ругать последними словами"», — отметила учительница. Второй причиной она назвала суеверия: представители опасных профессий предпочитают избегать слово последние, «чтобы не сглазить».

Ранее Ивлеева показала квартиру, в которой живет ее мать с братом. Жилье находится в деревне Разметелево Ленинградской области. Пользователи сети были возмущены роликом, поскольку семья блогерши живет очень скромно по сравнению с ней самой.