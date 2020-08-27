Учитель подал в суд на Моргенштерна после сравнения школ с «домиками для рабов»

Учитель географии Артем Васильевых подал в суд на рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) после сравнения школ с «домиками для рабов». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В одном из интервью музыкант сказал, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы», — это высказывание оскорбило преподавателя. В своем заявлении он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму.

Жалобу на Валеева поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у рэпера все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на учебные цели.

Ранее в августе сообщалось, что ресторан «Виноград» в Сочи закрыли на два месяца после выступления Моргенштерна. Выступление рэпера состоялось 24 июля, в заведении собралось свыше ста человек. Все посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Моргенштерн заявил, что «это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все».