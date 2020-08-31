Моргенштерн решил кормить людей в «Кайфе»

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) решил кормить людей и зарегистрировал фирму-общепит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Новая компания артиста называется ООО «Кайф». Вместе с исполнителем фирмой владеет владелец автосервиса, имя которого не раскрывается. Пока неизвестно, где именно и когда откроется новое заведение.

Ранее в августе учитель географии Артем Васильевых подал в суд на рэпера. В одном из интервью музыкант сказал, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы», — это высказывание оскорбило преподавателя. В своем заявлении он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Жалобу на Валеева поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у рэпера все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на учебные цели.

22-летний Моргенштерн был включен в список самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет. Рейтинг «З0 до 30» ежегодно составляется журналом Forbes.