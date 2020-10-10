Ольга Серябкина высказалась о творчестве Моргенштерна

Российская поп-певица Ольга Серябкина высказалась о музыкальном таланте рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). Своим мнением девушка поделилась в эфире YouTube-канала «Детали».

Знаменитость подчеркнула, что в своем творчестве не делает ставку на коммерцию, а пишет песни от души. Это, по словам Серябкиной, отличает ее от других современных исполнителей, которые работают ради хайпа и денег.

То, что делает Моргенштерн с точки зрения «музыкального формата», певице не близко, призналась она. «Посмотрим, что будет дальше, но, по-моему, он прикольный чел. Не музыкант!» — подытожила Серябкина.

Ранее сообщалось, что учитель подал в суд на рэпера после того, как последний сказал, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы». В своем заявлении он обвинил артиста в транслировании неправильных ценностей и призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму.