Моргенштерн объяснил призывы подписываться на аккаунты родственников Кадырова

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) объяснил призывы подписываться на аккаунты родственников Кадырова в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю, опубликованному на YouTube.

Как пояснил артист, он призывал подписываться на родственников Кадырова, так как они были в числе спонсоров гивов (гивэвеев) — конкурсов с розыгрышем дорогостоящего приза среди подписчиков, в котором победитель определяется случайно. «Мне говорит менеджер: "Вот, хочет Рамзан Ахматович со своей семьей стать спонсорами [конкурса]. Я такой: "Ни*** [ничего] себе! Конечно, погнали"», — поделился рэпер.

Ранее Моргенштерн рассказал, что вернулся к бывшей девушке Диларе Зинатуллиной. Он заявил, что ему надоели беспорядочные связи. Рэпер посчитал, что уже нагулялся, поэтому решил вернуться к Зинатуллиной.