Названы богатейшие блогеры России

Самыми богатыми блогерами России на YouTube стали комики LABELCOM, известные по шоу «Что было дальше?». Рейтинг опубликован на сайте журнала Forbes.

Всего в список вошли 15 самых высокооплачиваемых блогеров. Основной критерий их положения в рейтинге — доходы от рекламы, которую они размещают на своих каналах. Суммы указаны за год — период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.

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Так, по подсчетам издания, LABELCOM заработал на рекламе более 3,5 миллиона долларов. Отмечается, что рекламная интеграция в «Что было дальше?» продается на несколько месяцев вперед. Среди рекламодателей — «Газпром Нефть» и Samsung.

В тройку рейтинга вошли блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Доход автора канала о гаджетах, в первую очередь от компании Apple, оценили в 3,41 миллиона долларов. У Петухова есть крупные контракты со «Сбером» и «Мегафоном».

Третье место занял юморист Александр Гудков с каналом «Чикен Карри». Самое популярное шоу комика — Comment Out с ведущим Владимиром Маркони. Доход интернет-проекта Гудкова оценили в 1,13 миллиона долларов.

На четвертом и пятом местах рейтинга расположились журналист Юрий Дудь и актер Антон Лапенко. Доходы каждого из них оценили в чуть менее одного миллиона долларов. Среди постоянных рекламодателей Дудя — производитель автомобилей Hyundai, сервисы Skyeng и Storytel. В случае с Лапенко рекламные интеграции проводятся через сюжет его сериала — одна из героинь жарит индейку «Индилайт», а героев подвозит таксист сервиса «Ситимобил».

В топ-10 вошли бывший ведущий НТВ, журналист Алексей Пивоваров с каналом «Редакция», автоблогер Дмитрий Гордей, телеведущая Ксения Собчак, блогер Дмитрий Масленников и автоблогер Константин Заруцкий с каналом AcademeG.

В рейтинг также попали журналистка Ирина Шихман, публикующая интервью на канале «А поговорить?», блогер Николай Соболев, автоблогер Эрик Давидыч, автор различных челленджей Андрей Ширгин и рэпер Алишер Моргенштерн, создавший канал MORGENSHTERN еще до начала музыкальной карьеры.

В августе журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Тройку лидеров составили ведущая Ксения Собчак, певица Полина Гагарина и блогер Ида Галич.