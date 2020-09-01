Автор «Дневника Хача» переехал в США и признал себя «бомжарой»

Блогер Амиран Сардаров, известный в сети как автор «Дневника Хача», рассказал, что переехал в США и теперь живет в квартире в Лос-Анджелесе, но доволен жизнью, несмотря на серьезные траты. Об этом он сообщил в интервью каналу «Че каво», опубликованному на YouTube.

«Сколько бы ты ни зарабатывал в России, здесь ты бомжара несчастная. Это надо сразу принять и как-то смириться», — отметил Сардаров, признав, что высокого уровня жизни в Америке тяжело достигнуть. По его словам, на недвижимость уходит более 400 тысяч рублей в месяц.

Сардаров отметил, что постепенно привык к жизни в США. Такой шаг он объяснил тем, что за время самоизоляции из-за коронавируса стал по-другому смотреть на жизнь.

«Понял, что становлюсь опустошенным, теряю смысл в жизни. Каждый раз, когда сюда приезжал, появлялись детские эмоции, горели глаза, жизнь наполнялась красками», — подчеркнул блогер. Он заключил, что «сейчас самое время осуществить мечту», так как скоро нужно будет жениться и заводить семью. По его словам, спустя три недели жизни в США он стал встречаться с местной девушкой и продолжает эти отношения.

По данным Forbes, Сардаров в 2019 году вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета. За минувший год он заработал около 38,8 миллиона рублей. Блогер стал известен благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Хача».

Американский штат Калифорния является популярным местом у блогеров. Туда переезжают не только американские блогеры, но и интернет-знаменитости из других стран. Также в регион регулярно приезжают для съемок совместных проектов и влогов.