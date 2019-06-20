Автор «Дневника Хача» высказался о мате Дзюбы на прямой линии

Блогер Амиран Сардаров назвал возможные причины недовольства капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы после его вопроса президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом автор YouTube-канала «Дневник хача» рассказал Sport24.

«У меня две версии. Первая: у него тоже есть шаурмичная, и он расстроился, что он не первый пропиарил ее. Вторая (...) — что я сначала не ему предложил, а президенту», — предположил блогер.

Сардаров подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что он «от души» предложил российскому лидеру попробовать шаурму. По его словам, это разрядило обстановку, кроме того, получилась самая дорогая рекламная интеграция в мире.

Автор «Дневника хача» по видеосвязи спросил у Путина об ограничениях в российском сегменте интернета. В конце вопроса он прорекламировал свое заведение с шаурмой и пригласил туда президента. Путин похвалил Сардарова за прыткость и поблагодарил за приглашение. В этот момент камеру перевели на Дзюбу, который, как предполагают пользователи, сказал своему соседу Александру Петрову нечто нецензурное по поводу наглости блогера.

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