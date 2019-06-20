Путин высказался об ограничениях в интернете

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не планируют вводить ограничения в российском сегменте, а принятый закон о надежном Рунете имеет другие задачи. Таким образом он отреагировал на вопрос блогера Амирана Сардарова, автора YouTube-канала «Дневник хача». Трансляцию прямой линии на YouTube ведет НТВ.

По словам Путина, «речь не идет об ограничениях в интернете», напротив, принятый закон призван обеспечить суверенность Рунета и возможность там работать.

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Глава государства также похвалил Сардарова за рекламу шаурмы, которую блогеру удалось встроить в вопрос.

Незадолго до прямой линии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заверил, что Рунет никогда не будет закрыт от глобальной сети. Информация о «создании закрытого российского интернета», по словам высокопоставленного чиновника, служит лишь заголовками прессы. «Сумасшедших нет, такого не будет. Безопасность — да, отключение от глобального интернета, конечно же, нет», — заявил он.

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа, разъяснив действия в случае возникновения угроз устойчивости Рунета.

Закон о надежной работе Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года. В рамках проекта в стране создадут дублирующую инфраструктуру интернета, в которой будет использоваться отечественное шифрование. За реализацию отвечает Роскомнадзор. На инфраструктуру из бюджета выделят 30 миллиардов рублей.

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