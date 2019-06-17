Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету

Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором изложены действия в случае возникновения угроз устойчивости Рунета. В документе такая ситуация называется переходом в режим «централизованного управления сетью связи общего пользования». Он доступен на официальном портале для размещения проектов нормативных актов.

В приказе указано, что направлять трафик за пределы России будет запрещено. При этом прописано исключение для коммуникации между пользователями из Калининградской области и других регионов страны. От такого ограничения также предлагается освободить посольства, консульства и представительства России за рубежом.

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Весь обмен трафиком должен осуществляться с использованием средств, размещенных в России. Использование точек обмена вне пределов России не допускается.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти не собираются создавать «суверенный интернет», а принятый закон будет использоваться для защиты от внешних угроз.

Законопроект о надежной работе Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года. За развитие инфраструктуры отвечает Роскомнадзор. На реализацию выделят 30 миллиардов рублей из бюджета. В рамках проекта в стране создадут дублирующую инфраструктуру интернета, в которой будет использоваться отечественное шифрование. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее пояснял, что Россия не планирует отключаться от мирового интернета. По его словам, закон — вынужденная мера из-за опасности, что Россию отключат от интернета извне.

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