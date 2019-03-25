Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России

Россия не собирается отключаться от интернета, а законопроект о суверенном Рунете является вынужденной мерой. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, законопроект не призван изолировать Россию. «Речь не идет об ограничении возможностей работы всемирной сети, Россия не собирается сама себя отключать. Вместе с тем существует угроза отключения России от интернета извне», — сказал Патрушев.

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Самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии», отметил секретарь Совбеза.

Патрушев назвал независимый интернет вынужденной мерой в условиях новой стратегии национальной кибербезопасности США, декларирующей «сохранение мира силой». Секретарь Совбеза считает такой подход агрессивным и отмечает, что его придерживается не только Вашингтон. «Наглядное тому подтверждение — угрозы британского премьера Терезы Мэй подвергнуть нашу страну кибератакам», — добавил он.

Законопроект об автономном интернете внесен в Госдуму в конце 2018 года и был принят в первом чтении. На его реализацию правительство выделит 20 миллиардов рублей. Предполагается, что создаваемая инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.

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