На устойчивый интернет в России потратят 20 миллиардов рублей

Российское правительство выделит 20 миллиардов рублей на реализацию закона об обособленном интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора законопроекта Андрея Клишаса.

Средства на автономный рунет будут выделены через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, финансирование которого заложено в бюджет. Работа начнется как только центр будет создан и будут проанализированы «реальные угрозы». Тогда же будет определено оборудование, с помощью которого можно будет противодействовать.

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Ранее 7 февраля «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник и документацию федерального бюджета сообщал, что на реализацию проекта понадобится 1,8 миллиарда рублей до 2021 года.

О том, что проект потребует бюджетных вливаний стало известно 4 февраля. При внесении документа в Госдуму авторы инициативы убеждали, что в этом нет нужды.

Авторы законопроекта — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Инициатива стала ответом на принятие в США стратегии национальной кибербезопасности. В этом документе Россию называли организатором атак в сети.

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