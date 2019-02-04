На устойчивость интернета в России потребуются бюджетные деньги

Реализация закона об обособленном интернете в России потребует дополнительных средств федерального бюджета, хотя при его внесении в Государственную Думу авторы проекта утверждали, что в них нет необходимости. Об этом говорится в отзыве правительства, опубликованном в электронной базе данных Госдумы.

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«Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не определены источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств», — отмечается в отзыве.

Правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. В частности, кабинет министров рекомендовал дополнить проект документа положением о том, что устанавливаемое оборудование не должно влиять на скорость передачи данных оператором.

Законопроект об автономном интернете внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года сенатором Андреем Клишасом, его коллегой Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. По словам Клишаса, инфраструктура автономного Рунета необходима для защиты от внешних угроз. Законопроект стал ответной мерой на принятую США стратегию национальной кибербезопасности, в которой Россия называлась организатором кибератак.

В декабре эта же группа парламентариев внесла в Думу законопроект о недопустимости оскорбления государственных символов в интернете.

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