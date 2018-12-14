В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает создание специальной инфраструктуры, которая сможет заменить зарубежные корневые интернет-серверы.

Сообщается, что инфраструктура обеспечит исправную работу рунета, если отечественные операторы не смогут подключиться к глобальной сети. Таким образом, будут созданы особые правила маршрутизации трафика.

Законотворцы подчеркнули, что эти меры существенно уменьшат объем данных, передаваемых за рубеж российскими пользователями.

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Предполагается, что будет создана национальная система доменных имен. Курировать ее создание и регламент будет Роскомнадзор. Также в законопроекте оговариваются регулярные учения по выявлению угроз и восстановлению работы рунета. Основными их участниками станут операторы связи, владельцы сетей и органы власти.

Авторами инициативы стали депутат Андрей Луговой и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Законопроект стал ответом на стратегию национальной кибербезопасности США, принятую осенью 2018 года. В ней Россия причислена к странам-агрессорам, проводящим хакерские атаки.

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