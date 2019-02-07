Автономный рунет обойдется в сотни миллионов рублей в год

Реализация закона об автономной работе российского сегмента интернета обойдется бюджету в 1,8 миллиарда рублей до 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник и документацию федерального бюджета.

Предполагается, что в 2019 году финансирование составит 597 миллионов рублей, в 2020-м — 699 миллионов, а в 2021-м — 546 миллионов. По словам собеседника информагентства, эти суммы предусмотрены лишь для начальной реализации проекта.

Бюджетные средства будут потрачены на создание специальной инфраструктуры, предоставляющей услуги управления сетью связи. Также планируется разработать систему мониторинга.

Сообщается, что после 2021 года расходы на этот проект также будут предусмотрены в бюджете.

Ранее стало известно, что реализация законопроекта об автономном рунете потребует дополнительного финансирования со стороны государства. При внесении документа в Госдуму авторы инициативы убеждали, что в этом нет нужды.

Законопроект был внесен в нижнюю палату российского парламента 14 декабря 2018 года. Его авторами стали депутат Андрей Луговой и сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас. Последний заявил, что автономный рунет необходим ради защиты сети от внешних угроз. Инициатива стала ответом на принятие в США стратегии национальной кибербезопасности. В этот документе России называли организаторов атак в сети.

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