Подготовку к отключению России от мировой сети посоветовали отложить

Совет Федерации предложил не торопиться с принятием закона об автономном российском интернете. Общее мнение сенаторов высказала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости.

Парламентарии уверены, что предложенный документ требует широкой общественной дискуссии. Также Матвиенко отметила, что законодатели не допустят ограничения свобод и прав граждан России.

19 декабря председатель Совфеда заявила, что сроки принятия закона об автономном Рунете не определены. По ее мнению, на первое место должно встать качество нормативного документа. Как передавал ТАСС, Матвиенко подчеркнула, что этот законопроект нуждается в общественной поддержке.

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В декабре в Госдуму внесли законопроект об автономном Рунете. В нем описывается создание инфраструктуры, обеспечивающей работу российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.

Предполагается, что отечественное оборудование заменит корневые интернет-серверы за рубежом. Члены инициативной группы подчеркнули, что это необходимо для защиты Рунета от внешних угроз.

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