Оценена стоимость создания автономного российского интернета

Законопроект об автономной работе рунета обойдется в 134 миллиарда рублей в год, считают члены группы «Связь и IT» при правительстве России. Также он увеличит возможности нарушений в работе сети. Отзыв экспертного совета цитирует «Коммерсантъ».

На первом этапе реализация потребует до 25 миллиардов единовременно. В эту сумму включены затраты на создание и ведение реестров, расширение структур Роскомнадзора, проведение исследований и учений.

Чиновники уверены, что ежегодные затраты на суверенный интернет могут достичь 134 миллиардов рублей. В такую сумму они оценили компенсации для операторов связи. Они смогут на них претендовать, если в работе сети будут нарушения. Специалисты назвали такую возможность очень вероятной.

Инициативная группа сенаторов убеждала, что законопроект не несет никаких трат. По их данным, финансирование заложено в нацпроект «Цифровая экономика». Ранее Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой, разработавшие поправки к законам «Об информации» и «О связи», уточнили, что они необходимы из-за растущих угроз работе интернета.

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В правительстве эту формулировку раскритиковали. «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства», — сообщается в отзыве.

Также в правительстве заметили, что внедрение закона чрезмерно усилит влияние Роскомнадзора в сфере связи.

Законопроект о суверенном рунете внесли в Госудуму в декабре. Пакет поправок к двум существующим законам оговаривает создание специальной инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту интернета успешно функционировать даже при отключении от глобальной сети. Члены инициативной группы планируют заменить зарубежные корневые интернет-серверы отечественными аналогами.

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