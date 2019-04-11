Потери российской экономики без интернета оценили в 20 миллиардов рублей в день

В случае отсутствия интернета в России отечественная экономика будет терять 20 миллиардов рублей в сутки. Этот прогноз озвучил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, его слова приводит ТАСС.

Выступление Левина было приурочено к основному чтению законопроекта о надежном интернете в России. 11 апреля парламентарии приняли закон во втором чтении, — он призван обеспечить работу Рунета в случае его отключения от мировой сети.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

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В первом чтении этот законопроект был принят в феврале 2019-го. Несколько недель назад стало известно, что исполнение такого закона обойдется бюджету в 30 миллиардов рублей.

Законодательная инициатива была выдвинула в конце 2018 года депутатом Андреем Луговым, а также сенаторами Людмилой Боковой и Андреем Клишасом. Она стала ответной мерой на американскую стратегию национальной кибербезопасности (в ней Россия была названа в числе стран, организующих кибератаки).

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