Вступление в силу закона об устойчивом интернете решили отложить

Закон об устойчивом интернете в России вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, его цитату приводит Rambler News Service.

Таким образом депутаты отложили вступление закона в силу: ранее предполагалось, что это произойдет спустя 10 дней после публикации документа.

Левин также уточнил, что с 1 января 2021 года операторы будут обязаны пользоваться только национальной доменной зоной.

Закон об устойчивом интернете в России парламентарии приняли в феврале 2019 года. Он предполагает создание инфраструктуры, которая защитит российский сегмент сети от внешних угроз.

Материалы по теме Если завтра Рунет Хотят ли власти превратить российский интернет в изолированную сеть

Инициатива была выдвинута в декабре 2018 года сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым. Она стала ответом на стратегию национальной кибербезопасности, принятую в США. В этом документе Россия была названа одной из стран, организующей хакерские атаки.

В конце марта 2019 года стало известно, что исполнение этого законопроекта обойдется в 30 миллиардов рублей. Изначально авторы документа утверждали, что его воплощение в жизнь не повлечет дополнительных затрат из бюджета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!