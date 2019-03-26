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Устойчивый интернет в России подорожал

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Один из авторов законопроекта об устойчивом интернете сенатор Андрей Клишас

Исполнение законопроекта об устойчивом интернете в России обойдется на 10 миллиардов рублей дороже, чем было заявлено изначально. Об этом стало известно из информации на сайте АНО «Цифровая экономика».

Согласно данным нацпрограммы, на независимый Рунет может быть потрачено 30 миллиардов рублей. В феврале секретарь Совета безопасности Николай Патрушев утверждал, что российское правительство выделит 20 миллиардов рублей на реализацию закона об устойчивом интернете.

Отмечается, что более 20 миллиардов рублей будет выделено на закупку оборудования для обеспечения безопасности Рунета, еще 4,5 миллиарда рублей потребуется на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, а также маршрутах трафика. Кроме того, 5,5 миллиарда рублей будут потрачены на разработку средств для сбора и хранения информации.

25 марта Николай Патрушев заявил, что законопроект — вынужденная мера, и он не призван изолировать Россию.

Законопроект об устойчивом интернете внесен в Госдуму в конце 2018 года, необходимость такой структуры объясняли стремлением защититься от внешних угроз. Предполагается, что инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.

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