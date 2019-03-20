Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили

Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы. Соответствующий пост дипмиссия разместила на странице в Instagram.

В публикации сотрудники посольства постарались объяснить суть законопроекта на примере хоккея. Так, независимые хоккейные лиги отстаивают свои интересы по аналогии с государствами на глобальной политической арене, считают дипломаты.

«Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея — да, в цифровом мире — реальность», — обратились к хоккеистам авторы поста.

Российские дипломаты отметили, что на самом деле законопроект нацелен на «сохранение целостности и бесперебойной работы российских интернет-ресурсов».

Ранее Панарин прокомментировал митинг за свободный интернет, прошедший в Москве 10 марта. «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» — написал хоккеист.

Позднее его позицию поддержал Задоров. Он порекомендовал российским властям оставить социальные сети в покое и призвал обратить внимание на свободу слова в США и других странах.

Панарин играет в НХЛ с 2015 года. Помимо «Коламбуса», он выступал за «Чикаго Блэкхокс». Задоров в 2013-м заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрз». За «Колорадо» он выступает с 2015-го.

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