Играющий в НХЛ россиянин пожалел лижущих задницу начальникам людей

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин дал свою оценку важности денег. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале журналиста Павла Лысенкова.

«Деньги — это не ерунда. Все хотят хорошо жить. Помню, как я в детстве ходил и мечтал о хорошей машине. Это рождало голод, и я шел к своей цели», — рассказал Панарин, отметив, что он все равно не гнался за деньгами. Он назвал деньги ключом к свободе, а также отметил, что с ними не надо никому «лизать задницу».

«Очень жаль таких людей, кто так вынужден делать, если начальник выше них», — подчеркнул Панарин.

Спортсмен, родившийся в городе Коркино Челябинской области, выступает в НХЛ с 2015 года. Он зарабатывает шесть миллионов долларов в год. В текущем сезоне Панарин в 27 матчах регулярного чемпионата забил семь шайб и отдал 24 результативные передачи.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!