Хоккеист сборной России на тракторе высмеял санкции

artemiypanarin / Instagram

Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал в Instagram-аккаунте, почему ему не страшны иностранные торговые санкции в отношении России.

«Живем как жили. Курица есть, корова есть, трактор имею. Курица яйца несет, корова — молоко, мясо есть, если что. Поэтому проживаем нормально, свое производство имеем, все нормально», — сказал Панарин, сидя за рулем трактора в родном городе Коркино.

Нападающий защищает цвета «Коламбус Блю Джекетс» с 2017 года. В регулярном сезоне-2017/2018 Панарин принял участие в 81 матче, забросил 27 шайб и отдал 55 голевых передач.

О каких именно торговых санкциях говорил Панарин, неизвестно. На данный момент действует введенное российским правительством эмбарго на поставку некоторых продовольственных товаров из США, Австралии, Канады, государств-членов ЕС, Норвегии и нескольких других стран. Эти меры приняты в качестве ответа на санкции против России в связи с ситуацией на Украине и в Крыму.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!