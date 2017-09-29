Панарин забросил победный буллит в предсезонном матче НХЛ

Видео: Русские в НХЛ / YouTube

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин реализовал победный буллит в презсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторс». Видео появилось в YouTube-канале «Русские в НХЛ».

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, в овертайме соперники шайб не забросили. Исход матча решился в серии буллитов.

В июне «Чикаго Блэкхоукс» обменял Панарина в «Коламбус». Российский форвард выступает в НХЛ с 2015 года. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге — за «Витязь», «Ак Барс» и СКА. Вместе с санкт-петербургской командой он выиграл Кубок Гагарина в 2015-м.