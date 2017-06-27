Агент Панарина объяснил решение «Чикаго Блэкхокс» обменять игрока

Дэн Мильштейн, агент российского хоккеиста Артемия Панарина, объяснил решение «Чикаго Блэкхокс» обменять игрока в «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В штаб "Блю Джекетс" позвонили из "Чикаго". Им был нужен Брэндон Саад. В "Коламбусе" без особой надежды предложили: "Отдайте нам Панарина". В "Чикаго" подсчитали, что Артемий в следующем сезоне с учетом бонусов обойдется им в девять миллионов долларов. Эти деньги найти тяжело. И согласились на обмен», — рассказал Мильштейн.

Агент также отметил, что в «Коламбусе» все очень счастливы, а Панарин станет лидером команды и будет играть в первом звене.

Обмен между клубами произошел 23 июня.

В минувшем сезоне 25-летний Панарин провел в составе «Чикаго» 82 матча в регулярном чемпионате, в которых записал на свой счет 74 очка (31 шайба и 43 передачи). В четырех встречах плей-офф россиянин отметился одним результативным пасом.