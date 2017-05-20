Панарин объяснил поражение от канадцев «полной невезухой»

Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин объяснил поражение от команды Канады в полуфинале чемпионата мира невезением. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

«Старались играть каждую смену, но бывает иногда, что ведешь, начинаешь нервничать, отбрасываться. Полная невезуха, на самом деле. Втройне обиднее, что вели всю игру», — заявил Панарин, отметив, что после первой пропущенной шайбы россиянам стало тяжелее.

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«Неплохо играли, в начале инициатива у нас была, в конце не нужно было по бортам бросать, не получилось. Поганое поражение — ведя в счете, мы проиграли. Могли быть на коне, а оказались под конем», — добавил нападающий.

Матч между сборными России и Канады состоялся в субботу, 20 мая, в Кельне и завершился со счетом 2:4. Во втором периоде отечественные хоккеисты сумели забросить две шайбы, однако в третьем игровом отрезке пропустили четырежды. Теперь подопечные Олега Знарка будут бороться за бронзовые медали чемпионата мира. Соперник россиян определится в матче Швеция — Финляндия, который начнется в 20:15 мск.

Мировое первенство продлится до 21 мая.