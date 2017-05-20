Сборная России проиграла канадцам в полуфинале ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча состоялась в субботу, 20 мая, и завершилась поражением россиян со счетом 2:4. На 33-й минуте Евгений Кузнецов вывел сборную России вперед, еще через 2 минуты Никита Гусев увеличил преимущество. Канадцы отыгрались на 41-й минуте, отличился Марк Шайфли. На 56-й минуте Натан Маккинон сравнял счет, а еще через минуту Райан О'Райлли вывел канадцев вперед. На 59-й минуте Шон Кутюрье забросил четвертую шайбу.

В финале канадцы сыграют с финнами или шведами. Россияне примут участие в матче за третье место.

До матча букмекеры называли канадцев фаворитами полуфинала. Игроки «кленовых листьев» опасались встречи с россиянами и отказывались считать себя фаворитами.

Редакция «Ленты.ру» приносит извинения за оригинальный заголовок новости. Сборная России не покинула чемпионат мира и сыграет в матче за третье место.