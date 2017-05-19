Фетисов предрек сборной России победу над канадцами в полуфинале ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов заявил, что сборная России победит команду Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Слова эксперта приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Я думаю, мы выиграем. Играет команда очень хорошо — наверное, это одна из лучших команд за последнее время. Играет конструктивно, с настроением, с желанием, что немаловажно. И много что получается. Мне кажется — по той игре с чехами, и как канадцы играли с немцами, — что у нас хороший шанс выиграть, выйти в финал», — рассказал Фетисов.

Материалы по теме На канадской границе Россияне обыграли чехов и наверняка встретятся в полуфинале ЧМ с Канадой

Полуфинальный матч чемпионата мира пройдет 20 мая в Кельне, начало запланировано на 16:15 мск. В параллельной встрече сойдутся команды Швеции и Финляндии (20:15).

Ранее 19 мая букмекеры назвали канадцев фаворитами предстоящего поединка. Вероятность победы «кленовых листьев» была оценена коэффициентом 2.00 (50 процентов). Котировки на противоположный результат — 3.02 (33 процента).

В четвертьфинале турнира, который состоялся 18 мая, сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0. Шайбы забросили Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Канадцы в этот же день оказались сильнее сборной Германии — 2:1.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.