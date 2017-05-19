Букмекеры оценили шансы России и Канады в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею — фаворит полуфинальной встречи чемпионата мира — 2017 с командой России по мнению букмекеров. Об этом сообщает «Советский спорт».

Материалы по теме На канадской границе Россияне обыграли чехов и наверняка встретятся в полуфинале ЧМ с Канадой

Вероятность победы «кленовых листьев» оценивается коэффициентом 2.00 (50 процентов). Котировки на противоположный результат — 3.02 (33 процента). На ничью в основное время встречи можно поставить с коэффициентом 4.30 (23 процента).

По прогнозам аналитиков, игра будет результативной, болельщики увидят не менее шести заброшенных шайб. На это можно сделать ставку с коэффициентом 1.70 (58 процентов).

Встреча между российской и канадской сборной состоится в субботу, 20 мая. Начало игры в 16:15 по московскому времени. В другом полуфинале сойдутся команды Швеции и Финляндии (20:15).