Сборная России сыграет с канадцами в полуфинале ЧМ по хоккею

Стал известен соперник сборной России на полуфинальную игру Чемпионата мира по хоккею. Как сообщает корреспондент Ленты.ру, подопечные Олега Знарка встретятся с командой Канады.

Канадцы в прошедшем четвертьфинальном матче обыграли команду Германии со счетом 2:1. Шайбы забросили Марк Шайфеле (18-я минута) и Джефф Скиннер (39). У немцев отличился Янник Зайденберг (54).

Накануне, 18 мая, россияне разгромили сборную Чехии со счетом 3:0. Голами отличились Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14-я) и Артемий Панарин (54-я).

Во втором полуфинале на лед выйдут сборные Финляндии и Швеции.

Сборные России и Канады провели между собой 16 игр в рамках Чемпионатов мира, одержав по восемь побед. В предыдущий раз команды встречались в финале 2015 года в Праге, тогда «Кленовые листья» одержали победу со счетом 6:1.

Полуфиналы Чемпионата мира пройдут в немецком Кельне в субботу, 20 мая.