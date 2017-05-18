Сборная России разгромила чехов и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Париже в четверг, 18 мая, и завершилась победой россиян 3:0. Шайбы забросили Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14-я) и Артемий Панарин (54-я).

В полуфинале команда Олега Знарка сыграет с канадцами или немцами. Их встреча пройдет 18 мая и начнется в 21:15 мск.

17 мая сборная России не могла выехать в Париж из-за поломки поезда. Выезд был отложен более чем на полтора часа, но затем неисправность устранили, и хоккеисты благополучно добрались по места назначения.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.