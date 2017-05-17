Выезд сборной России по хоккею из Кельна в Париж отложен из-за поломки поезда

Отправление поезда, на котором хоккеисты сборной России должны выехать на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии из Кельна в Париж, отложено на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников вокзала.

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Задержка произошла из-за поломки поезда, сейчас проводятся ремонтные работы. По расписанию состав должен был отправиться в Париж в 13:42 по московскому времени, но выезд отложили сначала на 90 минут, а затем — на неопределенный срок.

Весь групповой этап чемпионата мира 2017 года команда Олега Знарка проводила в Кельне. В семи матчах россияне одержали шесть побед, уступив в заключительной встрече сборной США (3:5).

Встреча 1/4 финала против Чехии пройдет в Париже в четверг, 18 мая. Начало в 17:15 по Москве. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.