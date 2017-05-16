Определился соперник россиян по четвертьфиналу чемпионата мира по хоккею

Российская хоккейная сборная в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Чехии. Об этом стало известно после победы сборной Канады в заключительном матче группового этапа над сборной Финляндии, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча канадцев с финнами прошла на «Аккор Хотелс-Арене» в Париже и завершилась со счетом 5:2. Три шайбы в ворота Харри Сятери были заброшены в первом периоде. У канадцев дублем отметился Митчелл Марнер, еще один результативный бросок сделал Колтон Парэйко. Финны в стартовом периоде смогли ответить лишь шайбой Яни Лаюнена. Во втором игровом отрезке команды обменялись голами: сначала Брэйден Пойнт увеличил преимущество Канады до трех шайб, а затем Атте Охтамма сократил отставание сборной Финляндии. В заключительной двадцатиминутке Мэтт Дюшейн установил окончательный результат.

Благодаря этой победе команда Канады набрала 19 очков и завершила групповой этап турнира на первом месте. Финская сборная с 11 очками осталась на четвертой строчке, которая также предоставляет право сыграть в плей-офф. Соперником канадцев в 1/4 финала станет сборная Германии, обыгравшая в заключительном матче группового турнира в серии буллитов команду Латвии. Финны померятся силами с обидчиками сборной России командой США. Подопечные Олега Знарка получили в соперники по четвертьфиналу сборную Чехии, которая завершила первый этап турнира на третьем месте.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Все четвертьфинальные матчи состоятся в четверг, 18 мая.