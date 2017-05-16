Эксперт назвал причину поражения сборной России от американцев

Бывший тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал о причинах поражения сборной России от команды США на чемпионате мира по хоккею.

«Главной проблемой сегодня была дисциплина, много удалений нахватали. Американцы очень агрессивно играли и доставили нам много проблем. Второй период был очень хорошим, но в целом американцы нас превзошли. Этот матч был решающим в группе, но не решающим на турнире. У сборной России есть проблемы в позиционной обороне и в ряде других компонентов», — заявил Канарейкин.

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Он также отметил, что слабых команд на турнире не осталось, в связи с чем подопечным Знарка нужно срочно прибавлять.

Ранее в заключительном матче группового этапа россияне проиграли американцам со счетом 3:5. Сборная России провела в меньшинстве 16 минут против 8 минут у команды США.

Несмотря на поражение, россияне вышли в четвертьфинал мирового первенства, где вероятнее всего встретятся с с чехами, которые на данный момент занимают третье место в группе В. Точное имя соперника определится после матча сборных Канады и Финляндии, который состоится 16 мая и начнется в 21:15 мск. Финнам, чтобы обойти чехов в турнирной таблице, необходимо только в основное время обыгрывать сборную Канады, которая выиграла 5 встреч из 6 на нынешнем турнире.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.