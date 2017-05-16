Букмекеры назвали фаворита в матче между Россией и США на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею — явный фаворит заключительного матча группового этапа чемпионата мира 2017 года против команды США. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Букмекеры предлагают поставить на победу команды Олега Знарка в основное время с коэффициентом 1.68 (около 59 процентов). Вероятность противоположного исхода оценивается коэффициентом 3.88 (25 процентов). Сделать ставку на ничью после 60 минут игры можно за 5.20 (19 процентов).

По мнению аналитиков, игра будет результативной: вероятность больше пяти шайб оценена в 1.87 (53 процента). Меньшая результативность предсказывается с коэффициентом 2.04 (49 процентов).

Матч состоится во вторник, 16 мая. Начало в 17:15 по московскому времени. Победитель встречи займет первое место в группе А. На данный момент ее с 17 очками возглавляет российская команда. В активе идущих вторыми американцев 15 очков.

Чемпионат мира 2017 года проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.