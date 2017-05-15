Итальянцы отметились курьезным автоголом на чемпионате мира по хоккею

Защитник сборной Италии Александр Эггер стал автором курьезного автогола в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Дании. Видео было опубликовано на YouTube-канале Sports Videos.

Эггер получил шайбу в своей зоне, споткнулся и упал. В падении хоккеист случайно направил шайбу в свои ворота, которые в тот момент были пустыми.

Сборная Италии в понедельник, 15 мая, уступила команде Дании со счетом 0:2 и утратила шансы на сохранение места в элитном дивизионе. Итальянцы потерпели поражения во всех семи матчах ЧМ, набрав одно очко.