Россия победила Германию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России обыграла команду Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в понедельник, 8 мая, в Кельне, завершилась победой команды Олега Знарка со счетом 6:3. Россияне набрали восемь очков и возглавили группу А.

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В составе россиян дублем отметились Вадим Шипачев и Никита Кучеров по шайбе на свой счет записали Сергей Плотников и Никита Гусев. У немцев голы на счету Брукса Мацека, Филипа Гогуллы и Фредерика Тиффельса.

В первом периоде после удара в голову травму получил капитан российской сборной Сергей Мозякин, по предварительной информации, у него подозрение на сотрясение мозга.

В параллельной встрече в рамках группы B сборная Канады со счетом 6:0 обыграла Белоруссию.