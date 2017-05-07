Российские хоккеисты забросили 10 шайб итальянцам и одержали вторую победу на ЧМ

Мужская сборная России по хоккею обыграла итальянцев во втором матче группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в немецком Кельне и завершилась победой россиян со счетом 10:1. В составе победителей отличились Сергей Андропов (10-я минута, 59-я), Евгений Дадонов (19-я), Никита Кучеров (25-я), Владислав Наместников (36-я, 46-я), Артемий Панарин (37-я, 51-я), Сергей Плотников (44-я) и Сергей Мозякин (46-я). Единственную шайбу итальянцев забросил Томассо Траверса (24-я).

Победа россиян стала самой крупной в истории противостояния с итальянской сборной. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 8 мая, ее соперником станет сборная Германии.

В первом матче группового этапа, состоявшемся 5 мая, россияне обыграли команду Швеции по буллитам. Решающий бросок исполнил Панарин.

Мировое первенство-2017 проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.