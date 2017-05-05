Знарок объяснил победу сборной России над Швецией

Сборная России обыграла команду Швеции в стартовом матче чемпионата мира по хоккею за счет характера. Об этом заявил главный тренер россиян Олег Знарок. Его слова приводит «Советский спорт».

«В составе у шведов сейчас 17 человек с Кубка мира, это о многом говорит. Но у нас хорошая команда, и мы победили, победили за счет характера, через "не могу" победили, за это я уважаю своих игроков. Мне очень помог сентябрьский опыт работы на Кубке мира, в принципе, я без волнения работал в матче со шведами, прекрасно себя чувствовал», — сказал Знарок.

Материалы по теме Конечно, Вася Как команда Олега Знарка выиграла стартовый матч чемпионата мира

Встреча прошла в пятницу, 5 мая, в немецком Кельне и завершилась со счетом 2:1. Победу подопечные Олега Знарка одержали в серии буллитов, решающую шайбу забросил Артемий Панарин.

Следующий матч сборная России проведет 7 мая. Соперником будет сборная Италии, вернувшаяся в высшую лигу.