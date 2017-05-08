Букмекеры назвали фаворита матча Германия — Россия на ЧМ по хоккею

Букмекеры назвали фаворита встречи группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Германии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На победу России в основное время предлагается сделать ставку с коэффициентом 1.26, на противоположный исход встречи можно поставить с коэффициентом 8.30, заявили специалисты.

Ничья в основное время оценивается коэффициентом 7.30, итоговая победа сборной Германии с учетом овертайма и буллитов — 6.30. Аналогичный исход в пользу сборной России — 1.16.

Встреча между сборными России и Германии пройдет в понедельник, 8 мая. Начало в 17:15 по московскому времени. До этого команда Олега Знарка одержала победы в двух стартовых встречах на турнире. Со счетом 2:1 в серии буллитов были обыграны шведы, после чего россияне разгромили Италию — 10:1.

