Тренер сборной Италии по хоккею обвинил россиян в неуважении к сопернику

Главный тренер сборной Италии по хоккею Штефан Майр раскритиковал российских игроков за чрезмерно эмоциональное празднование заброшенных шайб во втором матче группового этапа чемпионата мира. Его слова в воскресенье, 7 мая, приводит ТАСС.

«Мы знали, что нас ожидала сложная игра, тем более что у нас было немного времени для восстановления после игры со словаками. У меня сложилось ощущение, что игроки соперника чрезмерно праздновали свои голы — вы должны ведь уважать соперника, тем более что мои ребята старались», — заявил Майр.

Ранее 7 мая в матче группового этапа ЧМ россияне обыграли итальянцев со счетом 10:1. Это самая крупная победа отечественной сборной в истории противостояния с итальянской командой.

Следующий матч в турнире российская команда проведет 8 мая. Ее соперником станет сборная Германии.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.