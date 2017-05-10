Нанесшего травму Мозякину немецкого хоккеиста дисквалифицировали

Немец Патрик Хагер, нанесший травму капитану российской команды Сергею Мозякину в матче чемпионата мира, дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на две игры. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Дисциплинарный комитет IIHF постановил, что Хагер мог нанести 36-летнему россиянину серьезный вред. Немецкий хоккеист сможет снова выйти на лед 13 мая, в игре против итальянцев.

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Встреча между сборными России и Германии прошла в понедельник, 8 мая, и завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян. В первом периоде Хагер сделал подножку не владевшему шайбой Мозякину, после которой россиянин упал и ударился головой об лед. Форвард не смог продолжить встречу, вопрос о его дальнейшем участии в мировом первенстве решится в среду, 10 мая, после второго медобследования.

Ближайшей игрой на турнире для россиян станет четвертая встреча группового этапа с командой Дании 11 мая. Начало игры в 17:15 по московскому времени.