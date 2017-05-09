Тренер сборной России рассказал о состоянии получившего травму Мозякина

Обследование капитана сборной России по хоккею Сергея Мозякина не выявило сотрясения мозга. Об этом заявил тренер команды Илья Воробьев. Об этом он сказал в прямом эфире «Матч-ТВ», передает RT.

«Был толчок сзади, Мозякин ударился головой о лед. Сделали МРТ. Обследование не выявило сотрясения. Сергей чувствует себя намного лучше. Посмотрим, как будет работать под нагрузками. Сегодня мы ездили на мемориал, завтра тренируемся в штатном режиме», — сказал Воробьев.

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Мозякин получил травму в первом периоде матча с Германией в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла 8 мая и завершилась победой российской команды со счетом 6:3. Нарушение допустил форвард немецкой сборной Патрик Хагер.