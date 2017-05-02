Объявлено имя капитана сборной России по хоккею на ЧМ-2017

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин назначен капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира 2017 года. Об этом «Р-Спорту» сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Ассистентами 36-летнего форварда стали хоккеисты петербургского СКА Вадим Шипачев и Антон Белов. Кроме того, тренерский штаб сборной объявил имена 28 игроков, вошедших в расширенный состав на турнир. Среди них семь представителей клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ): вратарь Андрей Василевский, защитники Алексей Береглазов и Иван Проворов, а также нападающие Никита Кучеров, Владислав Наместников, Артемий Панарин и Роман Любимов. Остальные игроки представляют команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Мировое первенство пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В стартовом матче в первый игровой день турнира команда Знарка встретится со Швецией. Начало в 17:15 по московскому времени.