Шведы вызвали 17 игроков НХЛ для участия в чемпионате мира-2017

Сборная Швеции по хоккею с шайбой назвала состав на чемпионат мира-2017. Из 25 вызванных на турнир игроков 17 представляют клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба Шведской федерации хоккея.

На мировом первенстве за «Тре крунур» сыграют следующие хоккеисты:

Вратари: Виктор Фаст (ЦСКА), Эдди Лек («Каролина Харрикейнз»), Никлас Сведберг («Салават Юлаев»).

Защитники: Карл Клингберг («Даллас Старс»), Филип Хольм («Векше»), Антон Строльман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Калле Росен («Векше»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Александр Эдлер («Ванкувер Кэнакс»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Нападающие: Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Деннис Эверберг («Векше»), Джоэль Лундквист («Фрелунда»), Джоэль Эрикссон Эк («Миннесота Уайлд»), Элиас Линдхольм («Каролина Харрикейнс»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Карл Седерберг («Колорадо Эвеланш»), Юаким Нордстрем («Каролина Харрикейнс»), Карл Клинберг («Цуг»), Виктор Раск («Каролина Харрикейнс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»), Марио Кемпе («Витязь»), Вильям Карлссон («Коламбус Блю Джекетс»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. На предварительном этапе шведы попали в одну группу к сборным России, США, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.