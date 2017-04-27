Вратарь сборной России по хоккею Бобровский объяснил решение пропустить ЧМ

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский рассказал, почему решил не принимать участие в чемпионате мира 2017 года в составе сборной России. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«Мы совместно с тренерским штабом пришли к выводу, что будет лучше, если в этом году роль первого номера будет выполнять Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Причиной стал комплекс факторов, в том числе и усталость, но углубляться в это я бы не хотел. Обе стороны остались довольны: у меня нет никаких претензий», — рассказал Бобровский.

«Коламбус» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Питтсбург Пингвинс» в пятиматчевом противостоянии (1:4). По итогам регулярного чемпионата 28-летний Бобровский стал лучшим в лиге по количеству пропущенных шайб в среднем за матч (2,07) и по проценту отраженных бросков (93,1). Вратарь номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу по итогам «регулярки».

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. На групповом раунде россияне сыграют со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.