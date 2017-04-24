Выступающие в НХЛ россияне Радулов и Зайцев пропустят чемпионат мира

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев не выступят в составе сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже. Об этом сообщил глава скаутской службы Федерации хоккея России Алексей Жамнов, слова которого приводятся на сайте ФХР.

«Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму — сотрясение мозга. Он сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. "Торонто" не отпустил защитника в расположение нашей команды», — рассказал Жамнов, отметив, что Радулов пропустит мировое первенство «в связи с отсутствием действующего контракта с клубом».

Ранее тренерский штаб сборной России огласил список игроков, приглашенных для подготовки к чемпионату мира. Радулов и Зайцев были включены в этот перечень. При этом 23 апреля форвард заявил, что откажется от выступления за национальную команду, если получит приглашение.

«Монреаль» Радулова в 1/4 финала Кубка Стэнли уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» с общим счетом 2:4. «Торонто» вылетел на этой же стадии, проиграв «Вашингтон Кэпиталс» (2:4). На счету российского форварда в сезоне 2016/2017 76 матчей, в которых он забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач. Зайцев провел 82 игры (четыре шайбы и 32 передачи).

Чемпионат мира 2017 года пройдет с 5 по 21 мая в двух странах: Германии и Франции. Сборная России встречи первого этапа сыграет на ледовой арене «Ланксесс» в Кельне.

