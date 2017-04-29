Российские хоккеисты проиграли финнам в матче Евротура

Мужская сборная России по хоккею проиграла финнам в матче чешского этапа Евротура. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 29 апреля, и завершилась победой финнов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Решающую шайбу на 50-й минуте забросил Вальттери Фильппула.

27 апреля россияне со счетом 3:4 проиграли шведам в овертайме. Российская сборная обеспечила себе досрочную победу в Евротуре еще до матча со Швецией.

30 апреля команда Олега Знарка в заключительном матче турнира встретятся с чехами. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Россияне продолжают подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. На групповом раунде сборная сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.